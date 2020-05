Ute Bock muss Quartiere räumen

Es galt als soziales Vorzeigeprojekt: Seit 2005 stellte der Immo-Unternehmer Hans Jörg Ulreich dem Verein Ute Bock leer stehende Wohnungen zur Verfügung, in denen Flüchtlinge wohnen konnten – so lange, bis die Häuser saniert wurden. Auf Basis eines sogenannten Prekariumsvertrages übernahm Ulreich die Betriebskosten, die Miete wurde als Sachwert gespendet. Rund 150.000 Euro pro Jahr machte das Engagement des Unternehmers aus.

Nun hat die Zusammenarbeit ein abruptes Ende gefunden. „Wir sind nicht nur enttäuscht, sondern fühlen uns auch getäuscht“, teilte Ulreich Bock in dem Kündigungsschreiben mit.

Was war passiert? In Ulreichs Haus in der Großen Sperlgasse (2. Bezirk) waren acht Flüchtlingsfamilien untergebracht. Schon vor mehreren Monaten informierte Ulreich Bock, dass die Bewohner das Haus verlassen müssen, weil es saniert werden soll. Die Absiedelung ging auch reibungslos über die Bühne – bis auf einen Bewohner, der bis heute partout nicht ausziehen will: Es handelt sich um den besachwalteten 74-jährigen M., der 2008 seine Wohnung verlor und von Bock in der Sperl­gasse aufgenommen wurde.

Wie sich jetzt heraus­stellte, hat M. einen un­befristeten Untermietvertrag mit Bock und zahlt dem Verein pro Monat seine 110 Euro an Mietkostenzuschuss und darüber hinaus eine freiwillige monatliche Spende von 300 Euro.

Mittlerweile steht fest: Immer wieder wurden in der Vergangenheit solche Untermietverträge mit Be­wohnern abgeschlossen. Dass die gratis zur Verfügung gestellten Wohnungen von Bock an Dritte vermietet werden, um anschließend dafür öffentliche Gelder zu beziehen, ist für Ulreich ein grober Vertrauensbruch: „Wir schätzen Frau Bock und ihren persönlichen Einsatz sehr. Ein derartiges kauf­männisches Verhalten Menschen und Spendern gegenüber macht uns fassungslos“, betont der Unternehmer.