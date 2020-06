Unterschlupf bei Caritas: "Not schläft nicht"

Müttern und Kindern in Not widmet die Caritas ihre diesjährige Inlandskampagne. Dafür wurden eigene Spendenprodukte gestaltet: 30 Euro kostet ein "Mutter-Kind-Hilfspaket", das Frauen in Not Kleidung, finanzielle Unterstützung oder Beratung zukommen lässt.

Caritas-Chefs sind aber gesellschaftskritisch. Franz Küberl, steirischer Direktor, fordert die Politik energisch auf, mehr gegen die Arbeitslosigkeit zu tun, niederschwellige Jobs zu schaffen, vor allem die Jugendlichen nicht ohne bezahlte Arbeit zu lassen. "Das Schweigen der Elite, wenn die Arbeitslosigkeit jeden Monat um elf Prozent steigt, ist nicht hinzunehmen."

