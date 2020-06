Unterführung statt Kreuzung

36 schwere Unfälle mit Zügen gab es 2012. Im Jahr davor waren es nur 22 und in den drei Jahren davor jeweils gerade einmal sieben bis neun gewesen. Für das Vorjahr gibt es noch keine genauen Zahlen zu den abgeschlossenen Berichten der Bundesanstalt für Verkehr.

Gleichzeitig steigt die Zahl der Privatbahnen, die in Österreich unterwegs sind. Erst am Donnerstag wurden wieder zwei Strecken in NÖ ausgeschrieben. Und diese Privatunternehmen sind überproportional oft in Vorfälle und Unfälle verwickelt. Von den Türproblemen der Westbahn bis zum Millionenschaden am Brenner zu Wochenbeginn sorgten die Privatbahnen zuletzt für immer mehr Schlagzeilen. Bei dem Unfall diese Woche war ein 24-jähriger ostdeutscher Lokführer involviert, der bereits auf der schwer zu fahrenden Brennerstrecke unterwegs war. Insider führen die hohe Zahl der Vorfälle mit Privatbahnen auch auf mangelnde Ausbildung der Lokführer zurück.

"Jedes Bahnunternehmen hat eigene Ausbildungskriterien. Das ist auch eines unserer Hauptthemen", bestätigt Rudolf Kaiser von der Bahngewerkschaft. "Die Ausbildung kostet Geld und da versucht man zu sparen." Denn gerade die privaten Unternehmen stehen unter Kostendruck. "Dazu kommt Druck auf das Personal wegen der Arbeitszeit." So sei es bei grenzüberschreitender Fahrt möglich, dass ein Lokführer in Deutschland acht Stunden am Führerstand sitzt und in Österreich noch einmal.

Bei den ÖBB ist das weitaus strenger, allein die Ausbildung zum Lokführer dauert 37 Wochen.