Uni Innsbruck plagt sich mit Plagiatsvorwürfen

Für die eigene Uni-Abschlussarbeit massiv abgeschrieben und dann ungestraft davon gekommen? Stefan Weber reiht in dieses Muster zumindest sechs Fälle ein, mit denen sich die Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck in den vergangenen Jahren beschäftigen musste. "Sie dreht das Recht in die Richtung, in die sie es braucht", sagt der Salzburger Plagiatsjäger. Vor Kurzem hat die Uni das Widerrufverfahren des akademischen Doktortitels gegen einen Deutschen eingestellt. Das bestätigt die Hochschule Heilbronn auf KURIER-Anfrage. An der ist der Mann pikanterweise selbst Professor und muss demnach wissenschaftliche Arbeiten beurteilen.

Dessen Dissertation weist laut Weber, der sich auf eine Analyse von "Vroniplag" bezieht, "massive Plagiate auf. Und zwar auf 68 Prozent der Seiten." Der deutsche Tagesspiegel kommentiert den Ausgang des Verfahrens in einem Bericht zu dem Fall bissig: In Österreich sei man offenbar weniger streng als in Deutschland. Doktoranden sei deshalb zu raten: "Sei nicht blöd, promovier lieber in Österreich!" Und Weber kritisiert die Uni Innsbruck scharf: "Es wird verschleppt und vertuscht."