Ein Kopfballduell mit fatalen Folgen

Christoph Baumühlner wurde mit der Rettung ins Spital nach St. Pölten gebracht, um die Wunde nähen zu lassen. „Das Letzte, woran ich mich erinnere, waren die Neonröhren der Deckenbeleuchtung, als ich durch die Gänge des Spitals geschoben wurde.“

Als er wieder aufwachte, waren drei Tage vergangen. Was dazwischen passiert ist, weiß der 26-Jährige nur aus Erzählungen: „Ich wurde plötzlich aggressiv, habe um mich geschlagen und einen Arzt in den Arm gebissen. Neun Ärzte und Pfleger waren notwendig, um mich zu bändigen und am Bett zu fixieren“, sagt Baumühlner.

Er bekam hohe Dosen Beruhigungsmittel und wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt. „In den folgenden Tagen wurde ich drei Mal aus dem Tiefschlaf geholt. Ich war jedes Mal so desorientiert und aggressiv wie am ersten Tag und habe auch meine Freundin nicht erkannt.“ Erst beim vierten Versuch klappte es: Christoph Baumühlner wachte auf und alles war wie vor dem Unfall.

Was genau in seinem Gehirn passiert ist, können sich die Ärzte nicht erklären. Die Diagnose lautet „ Schädel-Hirn-Trauma mit Dehnung der Schädel-Nähte“. Drei Tage später wurde Baumühlner aus dem Spital entlassen.