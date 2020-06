Ultimatum an Ärzte lässt Streit eskalieren: "Druck erzeugt Gegendruck"

Es war eine dramatische Warnung. Doch die Tiroler Landesregierung zeigte sich am Freitag von einem offenen Brief der „Arbeitsgemeinschaft Klinikärzte Innsbruck“ relativ unbeeindruckt. Diese hatte in dem Schreiben die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung neuerlich als „massiv gefährdet“ bezeichnet. Landeshauptmann Günther Platter und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (beide ÖVP) verwiesen bei einer Pressekonferenz anlässlich der Klausur der schwarz-grünen Landesregierung im Stubaital am Freitag hingegen auf laufende Gespräche. „Emotionen sind nicht angebracht. Ich bitte die Ärzte, nicht zu verunsichern“, sagte Tilg.

Der Landesrat betonte zudem, dass das Land durch das neue Gehaltsschema bereits Mehrkosten von 14,5 Millionen Euro zu tragen habe. Er erinnerte auch daran, dass die Ärztekammer dem Gehaltsschema zugestimmt habe. Doch das Landespaket zielte vor allem auf die Gehälter Jungärzten ab, die in anderen Bundesländern wesentlich besser bezahlt wurden. Es drohte ein Mangel.

Nun steigen aber auch die älteren Mediziner und Ärzte in Bezirksspitälern auf die Barrikaden. Ab 1. Jänner 2015 dürfen Mediziner nur noch mit ihrer schriftlichen Zustimmung länger als durchschnittlich 48 Stunden pro Woche arbeiten. Das will der Großteil aber nur tun, wenn die Grundgehälter angehoben werden, da spätestens 2021 keine Zusatzdienste mehr geleistet werden dürfen. Und damit fällt ein beträchtlicher Teil des Verdienstes weg, so die Ärzte.

Tilg verwies indes erneut darauf, dass ohnehin bereits jetzt schon zwei Drittel der Tilak-Ärzte durchschnittlich unter 48 Stunden pro Woche arbeiten würden.