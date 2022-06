Überrollt: Die Nacht, in der Sonja K. starb

Auf dem Heimweg kam man auch an der geschlossenen Tankstelle vorbei. Sonja K. habe ihre Notdurft verrichten wollen, sagte der Lebensgefährte aus. Als Sonja K. schließlich schwer verletzt und blutend am Boden lag, holte er nicht die Rettung. Ein zufällig vorbeikommender Mann organisierte Hilfe. Der Lebensgefährte fuhr weg. Die Familie informierte er nicht darüber, was passiert war.

Prozesstermin offen

„Ich hab ihn am nächsten Tag angerufen und gefragt, wo die Sonja ist“, erinnert sich die Mutter. „Da hat er mir gesagt, dass sie betrunken aus dem Auto gefallen und ins Spital gebracht worden ist. Es sei aber nicht so schlimm. Und wenn ich dort anrufe, soll ich ihm sagen, was los ist.“ Minuten später erfuhr Frau K., dass ihre Tochter gestorben war.

„Das kann ich ihm nie verzeihen“, sagt Frau K. Erst kürzlich sei ihr der Mann im Auto entgegengekommen. „Das war schlimm für mich. Warum darf dieser Mann noch Autofahren?“

Und als sie vor wenigen Wochen mit der Enkelin beim Heurigen saß, kam auch er herein. „Da ist uns das Essen im Hals stecken geblieben.“ Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.