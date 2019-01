Überraschender Wechsel bei Stockerauer SPÖ

Der neuerliche Wechsel in der Stockerauer SPÖ entspricht nicht ganz der Landesparteilinie mit neuen, jungen und vor allem weiblichen Gesichtern an der Spitze. Doch Holzer bringt viel Erfahrung in der Stadtpolitik mit und macht auch als Interims-Bürgermeister bisher eine gute Figur. Den Wirbel um den Wechsel an der Listenspitze versteht Frithum nicht: „Das ist eine reine Formalität. Die Zusammenarbeit wird gleich aussehen.“