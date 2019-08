U-Haft: Kärnter an Entfürhung in Turin beteiligt

Ein Feldkirchner, der am Mittwoch in Turin nach der filmreifen Entführung einer 35-jährigen Frau aus Wien als mutmaßlicher Beitragstäter festgenommen worden ist, bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Ebenso ein deutscher Bauunternehmer, der Anfang Juni in Mailand um 50.000 Euro betrogen worden war und zwei junge Privatdetektive im Alter von 24 und 25 Jahren, die ihm bei der Entführung der Frau im Zentrum von Turin geholfen haben sollen.

Die Deutschen sollen die Frau, die die serbische und die australische Staatsbürgerschaft besitzt und laut Medienangaben in Wien lebt, vor den Augen unzähliger Passanten unweit des zentralen San-Carlo-Platzes in einen Lieferwagen gezerrt haben.

Der Lebensgefährte der Frau, den die drei Männer mutmaßlich ebenfalls entführen wollten, flüchtete. Fußgänger, die die Szene beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Die Sicherheitskräfte verfolgten den schwarzen Lieferwagen und nahmen die drei Männer fest. In der Tasche der 35-Jährigen, die von den Kidnappern gefesselt worden war, wurden 2.700 Euro gefunden.

Entführung aus Rache

Der 54-jährige Bauunternehmer erklärte, er wollte die Frau entführen und sie dann der Polizei in Turin übergeben, um sich für den Betrug zu rächen. Bei der deutschen Polizei hatte er wenig Unterstützung für seinen Fall erhalten. Den drei Deutschen in Haft wird Personenentführung zwecks Erpressung, Körperverletzung, Diebstahl und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Dem Kärntner, der das Treffen zwischen der Frau und ihrem Lebensgefährten mit den Deutschen organisiert haben soll, wird Beihilfe vorgeworfen.

Die Frau ist inzwischen untergetaucht. Die Behörden vermuten, dass sie nach Wien zurückgekehrt sei, wo sie zuletzt lebte. Ihr Freund, ein polizeibekannter Serbe mit österreichischem Pass, konnte den Ermittlern keine klare Antworten über die Hintergründe der rätselhaften Entführung geben.