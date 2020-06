U-Haft gegen zwei jungeDschihad-Bräute beantragt

Jene zwei junge Frauen, die sich als Bräute für IS-Kämpfer in Syrien angeboten hatten, wurden am Montag in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchungshaft beantragt. "Die bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten auf den Verdacht auf Teilnahme an einer terroristischen Organisation hin", sagt Robert Holzleitner, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Salzburgerin, 16, und die 17-jährige Oberösterreicherin sollen sich im Dezember auf den Weg nach Syrien gemacht haben und wurden an der ungarisch-rumänischen Grenze gestoppt. Nach Auswertung der Daten auf ihren Handys wurden sie am Sonntag festgenommen. Die 16-Jährige soll versucht haben, noch weitere Mädchen anzuwerben. Ermittlungen dazu liefen noch, bestätigt Holzleitner.

In Graz wurde über zwei mutmaßliche Dschihadisten die U-Haft verlängert. Darunter Mirsad O. Der Salafisten-Prediger, ist unter dem Namen Ebu Tejma bekannt. Für einen weiteren Verdächtigen wurde die Haft fortgesetzt. Und in Krems muss sich am 22. Jänner ein russischer Staatsbürger wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor dem Landesgericht verantworten.