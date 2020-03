Trump: "Amerika wird bald wieder offen sein"; Fast 4.500 Fälle in Ö; 116.000 Arbeitslose

Das Land Vorarlberg rüstet sich angesichts der steigenden Zahlen an Coronavirus-Infizierten weiter für den "worst case". Es richtete am Montag vorsorglich einen Aufruf an Personen mit medizinischer/pflegerischer Ausbildung, im Bedarfsfall zur Verfügung zu stehen. "Wer in der Lage ist zu helfen, bitte melden", so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Montagabend in einer Video-Pressekonferenz.

Wer über eine Ausbildung im medizinischen oder pflegerischen Bereich verfüge und noch Kapazitäten habe, solle sich bitte auf der Internetseite http://www.vorarlberg.at/helfen eintragen. "Das ist vorsorglich, aber Sie helfen uns damit enorm. Man wird sich im Bedarfsfall mit Ihnen in Verbindung setzen", sprach Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) etwaige Kandidaten direkt an.