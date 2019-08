Traurige Bilamz 2019: Schon 13 tote Kinder nach Unfällen

Mehr als die Hälfte der getöteten Kinder, nämlich sieben, starben in diesem Jahr als Fußgänger. Zwei waren Insasse in einem Pkw, zwei saßen in einem Fahrradanhänger und zwei Kinder starben bei einem Unfall mit einem Traktor.

In neun Fällen war der Unfalllenker mit einem Pkw unterwegs. Einmal war ein Lkw- und einmal eine Straßenbahn an den tödlichen Unfällen beteiligt. Die hohe Anzahl an Pkw-Fahrern als Verursacher zeige laut Gratzer den Handlungsbedarf in Sachen Autoverkehr: „Es ist Zeit für eine Verkehrsberuhigung im Ortsgebiet. Das Tempo muss reduziert werden.“ Innerorts sollten Autofahrer laut Gratzer nur mehr eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anstatt der derzeit erlaubten 50 km/h fahren dürfen.

Der bevorstehende Schulanfang ist ein weiterer Gefahrenfaktor für Kinder im Straßenverkehr. Laut ÖAMTC gab es im Vorjahr 570 Schulwegunfälle. Die Bedingungen seien oft nicht an Kinder angepasst. Steht ein Kind zwischen zwei parkenden Autos, könne es wegen seiner Größe einen herannahenden Pkw oft nicht erkennen. „Das Halte- und Parkverbot vor Zebrastreifen ist nur in einem Bereich von fünf Metern vorgeschrieben. Dieser Bereich sollte auf zehn Meter ausgeweitet werden“, sagt Gratzer.

Auch die Wiener Polizei legt ein besonderes Augenmerk auf den bevorstehenden Schulanfang: 180 Polizisten werden in der Hauptstadt an Schulwegen patrouillieren. Zusätzlich gibt es noch 117 Schülerlotsen. In der Schule werden die Kinder von bis zu 100 Beamten über das richtige Verhalten im Straßenverkehr aufgeklärt.