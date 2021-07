Feuerwehrkommandant stirbt bei Skiunfall

Es geschah nicht etwa bei einem der vielen gefährlichen Einsätze, sondern beim gemütlichen Familien-Skiausflug in der Steiermark. Der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Moosbrunn (Bezirk Wien-Umgebung), Jürgen Höller (33), ist am Abend des Stefanitags auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen. Der verheirate Vater zweier kleiner Kinder prallte auf der Riesneralm im Bezirk Liezen gegen einen Baum und war auf der Stelle tot.

Gegen 18 Uhr machte sich die Gruppe trotz Dunkelheit zur letzten Talfahrt auf der Panorama-Abfahrt auf. Jürgen Höller, sein Bruder und vier Bekannte hatten den Skitag gemütlich in einer Hütte ausklingen lassen. Laut Polizei dürfte er auf der Piste eine Linkskurve übersehen haben und in einen Jungwald gestürzt sein. Der Baumeister prallte in der Folge mit dem Kopf gegen einen Baum und erlitt trotz Sturzhelm schwerste Verletzungen. Erst bei der Talstation bemerkten die übrigen Skifahrer das Fehlen des Niederösterreichers. Seine Begleiter lösten daraufhin Alarm aus.