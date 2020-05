Toter "Hummer-Fahrer": Warten auf Obduktionsergebnis

Bors behauptete, der Kärntner habe an keinerlei chronischen Krankheiten gelitten. Das Blatt verwies auf Einträge in ungarischen und österreichischen Internet-Foren, die den Kärntner als mögliches Mordopfer sahen. Auch das Datum seines Todes hätte Bedeutung, da er genau vor zwei Jahren, am 11. Oktober, den ungarischen Motorradpolizisten totgefahren hatte.