Tödlicher Alpinunfall bei Tour am Pilgerschofen

In Tirol kam es am Samstag zu einem tödlichen Alpinunfall. Ein Bergsteiger bestieg von der deutschen Seite den Pilgerschofen. Dieser liegt in der Nähe des Gemeindegebiets Pflach und direkt an der Grenze zwischen Tirol und Bayern.

Auf der österreichischen Seite kam es laut Polizei Reutte schließlich zum Absturz. Die Unfallursache ist noch unklar, genau wie die Identität des Toten. Die Ermittlungen laufen.