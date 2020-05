Todesopfer und Kontrollen bei Harley-Treffen

Die European Bike Week am Faaker See, die am Dienstag offiziell begonnen hat, forderte das erste Todesopfer: Ein Teilnehmer aus der Schweiz, 65, verunglückte bei einer Ausfahrt in Fresach, Bezirk Villach, am Dienstagabend mit seiner Aprilia Capon 1200. Er war nach einem Überholmanöver rechts von der Straße abgekommen und über eine steile Böschung gestürzt. Dabei schlug er mit dem Kopf auf einem Felsen auf und erlitt tödliche Verletzungen. Seine Lebensgefährtin, 66, auf dem Soziussitz schwebt in Lebensgefahr. In Tragail, Gemeinde Stockenboi, streiften einander zwei Harley Davidson; drei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Während es auf dem Veranstaltungsgelände selbst laut Polizei zu keinen Vorfällen kam – im Vorjahr war in Dutzende Zelte und Hotelzimmer eingebrochen worden – erhöhte sich am Mittwoch die Zahl der gestohlenen Motorräder auf zehn. Der Wert: rund 380.000 Euro. Polizeisprecher Rainer Dionisio: „Wir waren vor der Veranstaltung bei allen Beherbergungsbetrieben und Campingplätzen. Dort haben wir die Betreiber informiert und Hinweise zum Schutz vor Diebstählen für die Gäste hinterlassen.“ Dem will die Exekutive nun mit erhöhtem Kontroll- und Fahndungsdruck entgegen wirken: „Alle Streifen in ganz Kärnten sind alarmiert. Außerdem führen wir unangekündigte Schwerpunktaktionen durch.“

So wurde Dienstagabend auf dem Kontrollplatz Haimburg bei Völkermarkt auf der Südautobahn Richtung Osten eine Intensivfahndung nach etwaigen Tätern durchgeführt. „Alle Fahrzeuge, in die ein Motorrad hineinpassen könnte, wurden angehalten“, betont Dionisio. Auch Motorradlenker werden unter die Lupe genommen.

In Gampern (Bezirk Vöcklabruck, OÖ) kam Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben. Er kollidierte so heftig mit einem Auto, dass dieses gegen ein Haus geschleudert wurde. Der Biker starb noch an der Unfallstelle, die Pkw-Lenkerin sowie zwei Mitfahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht.