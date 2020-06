Tiroler Lehrer prügelte sich mit Schulkind

Daraufhin kam es zum Eklat: Der Lehrer packte das Kind am Kinn, um es dazu zu bringen, ihm ins Gesicht zu schauen. Der Schüler verließ auf Anordnung des Lehrers die Klasse, der ihm aber in die Garderobe folgte und den Buben an den Schultern packte. Der setzte sich zur Wehr, es kam zu einem Handgemenge. Dass der Lehrer dem Schüler auch ein Ohrfeige gab, konnte nicht bewiesen werden. Der Pädagoge räumte aber ein, dass er das Kind "auch am Kopf erwischt haben kann". Letztlich fixierte er den Schüler an den Armen und zwang ihn zum Niedersitzen. Ob der Lehrer weiter an der Schule unterrichtet, wollte Laimer nicht sagen. Versetzungen wären aber durchaus möglich, "wenn das Schulklima beeinträchtigt ist."