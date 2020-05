Tirol: Wohnungsnot zu Semesterbeginn

Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben und mit dem Gedanken gespielt, mich vorübergehend in einer Jugendherberge einzuquartieren, um dann parallel zur Uni weiterzusuchen", erinnert sich Janis Dinter an die nervenaufreibende Herbergssuche in Innsbruck. So wie dem 19-jährigen Geografiestudenten ergeht es vielen. Die Heime platzen aus allen Nähten und auf dem privaten Wohnungsmarkt muss man tief in die Tasche greifen.



Es besteht Handlungsbedarf: Während der VSStÖ (Verband Sozialistischer Studenten) mit Zelten vor der Uni auf die prekäre Situation aufmerksam machen will, brütet Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) bereits über den Plänen für ein Studentenheim - auf dem Gelände des ehemaligen Pflegeheims am Hofgarten.