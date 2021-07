Tirol: Scheibtruhe gesprengt, Job gekündigt

So bekam auch der Arbeitgeber, die Porr AG, Wind von dem Scherz und kündigte daraufhin insgesamt sechs Mitarbeiter, die offenbar in den Vorfall verwickelt waren. Gegenüber dem ORF Landesstudio Tirol gab Porr AG eine schriftliche Stellunnahme ab: „In der PORR hat die Sicherheit auf unseren Baustellen ganz klar oberste Priorität. Unsere Teams auf den Baustellen müssen laufend Sicherheitstrainings absolvieren und wissen das. Es gibt daher für diese mutwillige Gefährdung von Menschen und den gezeigten Vandalismus keine Entschuldigung und wir distanzieren uns ausdrücklich davon. (...) Die Scheibtruhe hätte auch in eine andere Richtung fliegen können. Die Kündigung ist aus Unternehmenssicht mit der Verantwortung für 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die einzig logische Konsequenz.“