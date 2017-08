Tirol: Paragleiter blieb an Straßenlaterne hängen

Ein 71-jähriger Deutscher ist am Dienstag beim Paragleiten nahe des Achensees in Tirol (Bezirk Schwaz) abgestürzt und verletzt worden. Der Mann hakte dabei mit seinem Schirm bei einer Straßenlaterne ein, sagte ein Polizist der APA.

Die genaue Ursache für den Absturz war vorerst nicht bekannt. Der Deutsche war ansprechbar und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Foto: APA/ZOOM

Paragleiter-Unfall in Kärnten

Ein 47-jähriger Urlauber aus dem Bezirk Baden ist am Dienstag mit seinem Paragleiter auf der Gerlitzen bei Bodensdorf am Ossiacher See abgestürzt. Laut Polizei hatten sich in der Startphase die Leinen des Paragleiters in seinem Helm verfangen, der Schirm ließ sich deshalb nicht mehr steuern. Der Niederösterreicher schlug hart mit dem Rücken auf und wurde verletzt nach Villach ins Spital geflogen.