Tirol: Felssturz legt Reschenstraße lahm

Dies teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit. Wegen der niedrigen Temperaturen waren tags zuvor auf einer Länge von rund 100 Metern 25 bis 30 Kubikmeter Fels aus etwa 100 Metern Höhe abgebrochen. In den kommenden Tagen und Wochen sollen Felsräumarbeiten durchgeführt und die beschädigten Steinschlagnetze erneuert werden, hieß es.



Für den Schwerverkehr besteht derzeit keine lokale Umleitung. Am Donnerstagabend soll die B180 für Lkw und Busse wieder freigeben werden. Allerdings sei mit Wartezeiten bis zu einer Stunde zu rechnen. Für Pkw wurde eine Umleitung über die Martinsbrucker Straße (B185) eingerichtet. Diese bleibe voraussichtlich bis Ende der ersten Februarwoche bestehen. In der Woche vom 6. bis zum voraussichtlichen 10. Februar soll die Reschenstraße zwischen der Straßenkreuzung Kajetansbrücke und Nauders einspurig freigegeben werden.