Jäger verhinderten Bauernhof-Brand

Zwei azfmerksame Jäger haben einem 86-jährigen Mann in Heiterwang vermutlich das Leben gerettet. Die beiden Einheimischen bemerkten am Montag gegen 1.00 Uhr beim Vorbeigehen an dem Anwesen Rauch aus einem Stadel, reagierten sofort und löschten den beginnenden Brand mit Schnee. Der 86-Jährige konnte nach Polizeiangaben unversehrt in Sicherheit gebracht werden.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die noch vorhandenen Glutnester rasch beseitigen. Ursache dürfte vermutlich in einem Plastikgefäß entsorgte heiße Asche gewesen sein. Verletzt wurde niemand.