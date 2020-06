Tierschützer-Prozess: Neues Leben mit alten Vorwürfen

Der Tierschützer-Prozess hat eines sehr deutlich gemacht: Der Paragraf 278a im Strafgesetzbuch, die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, kann rasch zum Sargnagel für kritische Vereine werden. Immer lauter wurde der Ruf nach einer Reform.

In der neuen Fassung soll im Vordergrund stehen, „dass eine kriminelle Organisation mit strafwürdigen Mitteln auf finanzielle Gewinne aus ist“, kündigte Justizministerin Beatrix Karl ( ÖVP) Ende 2012 an. Derzeit heißt es im Gesetz: Eine Gruppe, die „schwerwiegende Straftaten“ begeht, gilt dann als kriminelle Organisation, wenn sie „dadurch eine Bereicherung in großem Umfang oder erheblichen Einfluss auf Politik und Wirtschaft anstrebt“. Der zweite Halbsatz soll nun gestrichen werden – und nur die „Bereicherung“ soll übrig bleiben.

In dieser Legislaturperiode dürfte es mit einer Novelle knapp werden. Bisher hat sich Karl auf die Position zurückgezogen, zuerst die Entscheidung des Wiener Oberlandesgerichts ( OLG) abzuwarten. Am Montag hob das OLG Wien fünf Freisprüche teilweise auf. Für eine Regierungsvorlage ist es aber zu spät. Der letztmögliche Termin ist bereits verstrichen.

Der Zug ist allerdings noch nicht abgefahren: Das Parlament könnte noch am Mittwoch im Justizausschuss aktiv werden.