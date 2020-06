Terrorverdacht: Imam verhaftet

Insgesamt 100 Männer aus Österreich dürften laut Innenministerium derzeit in Syrien kämpfen. 20 sollen bereits ihr Leben in dem Bürgerkrieg gelassen haben. So wie Hasan B., der mit seiner Familie von Tschetschenien nach Wien geflohen war. "Ich weiß nicht, warum er nach Syrien gegangen ist", sagt Witwe Zarema O. "Er hat mir gesagt, er reist in die Ukraine. Dann stand die Polizei vor der Tür und sagte, er ist in Syrien gestorben." Vor Kurzem wurde Hasan B. offiziell für tot erklärt. Der 33-Jährige dürfte am 3. oder 4. Mai 2013 ums Leben gekommen sein. Zu der Zeit soll er sich in der Umgebung des Flughafens Aleppo befunden haben. Bei dem Bombenangriff der Armee aus der Luft soll er eine große, offene Bauchwunde erlitten haben, außerdem dürfte ihm ein Arm abgetrennt worden sein. Er hinterlässt vier Kinder.

Es sind in erster Linie Tschetschenen, die von Österreich in den Heiligen Krieg nach Syrien gehen, um zu kämpfen. Rund 20 sind bereits wieder zurückgekehrt. "Der Verfassungsschutz beobachtet sie", sagt Karlheinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums.

Im Fall jener beiden Mädchen mit bosnischen Wurzeln, die ebenfalls nach Syrien in den Kampf ziehen wollten, gibt es übrigens noch keine Spur. Zuletzt hatte sich eine telefonisch bei ihrer Schwester gemeldet, um mitzuteilen, dass es ihr gut gehe. Der Aufenthaltsort der Schülerinnen ist unbekannt.