Kampf gegen Terror: 2024 bringt regionalisierten Staatsschutz

Es sind zwei große Reformen, die im neuen Jahr auf die Polizei zukommen.

Jene im Bereich des Kriminaldienstes und jene der LVTs - der Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Die künftig LSEs - Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung heißen.

Im September 2021 hatte die LVT-Reform begonnen. Am Montag erinnerten Innenminister Gehard Karner (ÖVP), DSN-Direktor und Projektleiter Omar Haijawi-Pirchner und der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit Franz Ruf im Innenministerium bei einer Pressekonferenz nochmals an die Eckpunkte.

Fokus auf Staatsschutz

Jene Eckpunkte, die bereits im März am selben Ort und mit selber Besatzung kundgetan wurden: Der Fokus der Außenstellen in den Ländern der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wird künftig nur mehr auf dem Staatsschutz liegen. Der nachrichtendienstliche Aspekt fällt weg.

Hochgefährder, also jene Personen, die eine besondere Gefahr für den Staat darstellen werden somit zur Ländersache. Stets in engster Absprache mit der Zentralstelle in Wien.