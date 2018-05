Teichwirte: „Brauchen eine Woche Regen“

Die extreme Trockenheit lässt das Waldviertel derzeit stöhnen. Sie löst nicht nur ein großes Waldsterben aus, sie sorgt auch für einen zu niedrigen Wasserspiegel, welcher der Landwirtschaft Kummer bereitet. Am deutlichsten erkennbar ist dieser beim Ottensteiner Stausee. Am meisten zu kämpfen haben damit die Teichwirte, die wegen der geringen Wasserstände um ihre berühmte Karpfenzucht fürchten.

Andreas Kainz aus Waidhofen an der Thaya ist einer dieser Teichwirte. „Die Trockenheit ist für uns ein großes Thema“, sagt er. Vor allem, weil im Waldviertel die Karpfen in so genannten „Himmelsteichen“ gezüchtet werden. Das sind Teiche, die keinen permanenten Zulauf haben, für deren Wasser bislang Schnee und Regen gereicht haben.

Heuer ist das anders. Einer der größten Teiche von Kainz fasst normalerweise rund 600.000 m³ Wasser, heuer fehlt dort die Hälfte. Die Folgen: Die Teiche sind zu seicht, was sich auch auf die Sauerstoffmenge für die Fische auswirkt. Das geringere Wasser-Volumen reduziert die Produktion des „Naturfutters“ für Karpfen, des Planktons. Die flacheren Ufer erleichtern den natürlichen Feinden der Karpfen wie Fischreihern den Beutezug. Nicht zuletzt wirkt sich dann im Hochsommer die Verdunstung noch negativer aus.