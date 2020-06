"Tal des Todes" – alte Wunden können nicht heilen

Der Friedhof des Ortes sei voll mit Opfern dieser Krankheit, erzählt man sich. Gemunkelt wird, dass die Asbestose-Sterblichkeitsrate im Jahr 2015 ihren Höhepunkt erreichen und dann wieder abflachen soll. Die Rede ist von "Altlasten" – und doch ist der Asbest allgegenwärtig in dieser Gegend, wie Reinhold Gasper bestätigt. "Asbest wurde als Dämmmittel in Häusern verwendet, Gartenwege wurden damit gebaut", weiß der Klagenfurter Grün-Gemeinderat. Der 75-Jährige arbeitete einst als Obermonteur im Durit-Werk. "Asbest ist in Jutesäcken aus Russland oder Südafrika im Görtschitztal angekommen. Die Leute haben Getreide und Gemüse darin aufbewahrt", so Gasper.

Seit Jahren ist der Bezirk St. Veit für die hohe Krebsrate bekannt. Die Presse und Statistik Austria werteten das österreichische Krebsregister aus, in dem bösartige Neuerkrankungen erfasst sind. Im Bundesschnitt werden jährlich pro 100.000 Einwohner 265 bösartige Neuerkrankungen registriert. In Kärnten sind es 313, im Bezirk St. Veit 344.