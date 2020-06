Datenklau bei den Maturareisen

Der Streit zwischen Summer Splash und X-Jam tobt seit Jahren. Hintergrund ist, dass X-Jam-Frontmann Alexander Knechtsberger einst bei Dietmar Tunkel gearbeitet hatte. Doch die Wege der beiden trennten sich sehr rasch. Seither tobt der Kampf in Klassenzimmern und Gerichtssälen. Zuletzt erreichten die "branchenüblichen Verkaufstätigkeiten" ( Tunkel) unterstes Niveau. So tauchte ein professionell gemachtes Video von der neuen Summer-Splash-Location in der Türkei auf, das desolate Zustände zeigen soll. X-Jam hingegen wurden zuletzt immer wieder Geldprobleme unterstellt, zuletzt auch in zwei Fachmedien. Diese konterten mit der Ankündigung von Klagen wegen übler Nachrede. Beide Betreiber vermuten den jeweils anderen hinter den Aktionen.

Auch soll die erste Woche des X-Jam 2015 am Montag abgesagt worden sein, hieß es zuletzt in der Branche und von Maturanten. "Das ist derzeit noch nicht aktuell", meint der Pressesprecher. Kommt es tatsächlich dazu, könnte es massive finanzielle Forderungen an X-Jam geben, die in die Hunderttausende Euro gehen können.

In der Maturarreise-Branche gibt es kein Stammpublikum, weshalb in den Klassenzimmern aggressiv vorgegangen wird. Auch Prospekte, bei denen der Konkurrent schlecht gemacht wird, werden verteilt. In Oberösterreich wurde es dem Landesschulrat heuer erstmals zu bunt. Die Verkäufer beider Maturareisen durften nicht mehr in die Klassenzimmer.