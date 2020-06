Studenten in München von Spaniern attackiert

Nicht so schnell vergessen wird vermutlich ein österreichisches Studentenpaar einen Ausflug nach München. Der 25-jährige Mann und seine 29-jährige Begleiterin wurden bei dem Städtetrip von aufgebrachten spanischen Touristen attackiert und verletzt.

Zu den brutalen Szenen war es am vergangenen Freitag beim Lift der Aussichtsplattform am Münchner Rathaus gekommen. Der Student und seine Freundin trafen beim Verlassen des Aufzugs auf eine dreiköpfige Reisegruppe aus Spanien. "Da der Gang dort sehr eng ist, drängten sich die beiden Gruppen aneinander vorbei. "Die österreichische Studentin wurde aus der Gruppe der Spanier heraus von einer 35-jährigen Frau an den Haaren gezogen und in den Finger gebissen", hieß es im Bericht der Münchner Polizei am Sonntag. Da die Frau den Finger nicht mehr losließ, schlug der Student der bissigen Spanierin ins Gesicht. Daraufhin schleuderte diese die Brille der Österreicherin zu Boden, die dadurch zertrümmert wurde. Schließlich kassierte der österreichische Student von einem 69-jährigen Spanier noch einen Faustschlag.

Alle Beteiligten wurden zur Klärung des Sachverhalts vorübergehend festgenommen.