Streitthema Ostumfahrung: Werbetrommel vor Baustart angeworfen

„Worte sind genug gewechselt, jetzt lassen wir Taten folgen“.

Ein Satz aus dem Mund von Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP), der den Gegnern der Wiener Neustädter Ostumfahrung so nicht schmecken wird. Einige von ihnen waren am Freitag auch zur Präsentation der Projektausstellung (www.ringschluss-wn.at) rund um das Straßenbauprojekt in die Merkur City gekommen.

Straße 2027 fertig

Bis 16. März ist dort anschaulich auf Tafeln und in einem Video dargestellt, was ab Herbst östlich der Stadt gebaut wird, die Fertigstellung ist für 2027 geplant.