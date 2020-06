Streit ums Kind: Mediatoren vermitteln bei Scheidungen im Auftrag des Gerichts

Wer bekommt das Kind? Um diese Frage wird nach einer Scheidung häufig vor Gericht auf Biegen und Brechen gestritten. "Wenn ein Elternteil recht bekommt, dann ist das Kind der Verlierer", sagt Kathrin Petersdorfer von der Familiengerichtshilfe Wien.

Seit Jänner 2012 helfen geschulte Psychologinnen und Mediatorinnen im Auftrag von Familiengerichten dabei, die Lebensumstände der Kinder auszuloten und möglichst einvernehmliche Lösungen zu finden. Ab Juli ist das mit 19 Standorten in ganz Österreich möglich.

In 60 Prozent der strittigen Fälle können Einigungen erzielt werden. Die Mitarbeiter machen Hausbesuche, gehen in Kindergärten oder Schulen, treffen Vater und Mutter zuerst getrennt und schauen sich dann an, wie der jeweilige Elternteil mit dem Kind umgeht.

"Wir arbeiten zum Beispiel mit Plastilin", erzählt Kathrin Petersdorfer, "und lassen das Kind mit dem Vater ein gemeinsames Erlebnis nachstellen." Daraus kann abgeleitet werden, wie es dem Kind beim Besuch beim Vater geht. "Wenn es beim Heimkommen weint, kann das zweierlei bedeuten: Es ist beim Vater furchtbar oder die Trennung vom Vater ist so schlimm." Oft hilft es schon, beim Ortswechsel zwischen Mutter und Vater immer ein Stofftier mitzuschicken, "daran kann sich das Kind quasi anhalten."

Die Familienhelfer versuchen, kleine Kinder in die Fragen der Obsorge und der Bestimmung des Wohnortes möglichst wenig direkt zu involvieren. Ab dem fünften Lebensjahr wollen sie in der Regel ohnehin von sich aus etwas dazu sagen.

Wobei sehr oft eine Beeinflussung zu merken ist. Der Klassiker: "Wenn ein Kind immer gut über den Papa spricht, aber wenn es um die Ausweitung des Besuchsrechts geht, dann wird er plötzlich als böse dargestellt." Anzunehmen, dass die Mama um ihren Einfluss fürchtet und das Kind gegen den Vater aufzubringen versucht. Was es natürlich genau so auch umgekehrt gibt.