"Streetgang" zerschlagen: Zehn Männer in Haft

Es war eine groß angelegte Aktion, der monatelange Ermittlungen vorangingen: 16 Polizeiteams schlugen am Freitag um 5 Uhr in der Früh zeitgleich mit 120 Beamten im Pinzgau und Pongau zu. Dabei wurden zehn Mitglieder einer Bande festgenommen, in der die Ermittler eine "kriminelle Vereinigung" sehen. Insgesamt werden der Gruppe drei Dutzend Delikte vorgeworfen, von Sachbeschädigung über Drohung bis hin zu regelrechten Gewaltexzessen.

"Das hatte fast Streetgang-mäßige Züge", sagt Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg. Die Gruppe nannte sich selbst "La Familia" – ein Name, der von einem mexikanischen Drogenkartell entlehnt wurde. Die Mitglieder traten im Raum St. Johann mit schwarzen Kapuzenpullis auf, die mit gekreuzten Säbeln und den Schriftzügen "La Familia" und "Wir bleiben Ghetto" beschriftet waren.