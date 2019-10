Strecke soll eingestellt werden: Großer Kummer um kleine Bahn

Nach den Schließungen von regionalen Bahnlinien wie die zwischen Korneuburg und Ernstbrunn, oder der zwischen Laa an der Thaya und Zellerndorf, folgt nun die nächste Bahnstrecke im Weinviertel. Nach 111 Jahren wird das Schweinbarther Kreuz am 15. Dezember stillgelegt. Die Strecke, auf der täglich rund 700 Menschen fahren, ist nicht mehr wirtschaftlich führbar, heißt es bei der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Insgesamt gibt es in Niederösterreich aber noch einige Regionalbahnen wie zum Beispiel die Traisental-, die Erlauftal, die Puchberger und die Kamptalbahn. Die letztgenannten Linien werden, aufgrund von Fahrgaststeigerungen, in den kommenden Jahren ausgebaut und modernisiert. Das kommt auch sieben Linien in Oberösterreich zu. Hier werden in den kommenden zehn Jahren 725 Millionen Euro investiert.