Strahlentherapie: Bedarf wird erhoben

Und so soll es jetzt gelöst werden: „Ich werde bei der nächsten Bundesgesundheitskommission Ende Juni den Antrag stellen, dass eine Bedarfserhebung durchgeführt wird“, kündigt Niederösterreichs Patientenanwalt Gerald Bachinger an. Diese soll aber nicht nur die Ostregion betreffen. Denn zumindest in Kärnten und der Steiermark gibt es in der Strahlentherapie ebenfalls Engpässe. Die Studie wird aber voraussichtlich erst im Herbst starten.

Erhoben werden soll dabei auch, wie viele Patienten derzeit überhaupt in Behandlung sind. Denn nicht einmal dazu gebe es laut Bachinger verlässliche Daten. Mit der Prüfung soll die „Gesundheit Österreich“ beauftragt werden – das nationale Forschungs- und Planungsinstitut für das Gesundheitswesen. Auf Basis der Daten können dann, wo nötig, zusätzliche Geräte für die Strahlentherapie angeschafft werden. Nicht nur die Strahlentherapie, sondern das Krebsmanagement insgesamt soll in den nächsten Monaten untersucht werden. Denn laut Patientenanwalt würden unnötige Wartezeiten oft bereits zum Zeitpunkt der Diagnose auftreten.

Bis die Patienten vom Ausbau der Therapie-Angebote profitieren, werden allerdings noch etliche Jahre vergehen. Deshalb soll als Sofortmaßnahme die Auslastung an den bestehenden Strahlentherapie-Standorten verbessert werden. Denkbar ist etwa eine Optimierung der Dienstabläufe oder eine Ausweitung der Behandlungszeiten.

Was an sich selbstverständlich wäre, hat für Österreichs Gesundheitswesen dennoch eine neue Qualität: „Bisher wurden Therapie-Angebote nicht auf Basis von Bedarfserhebungen geplant, Grundlage waren vielmehr politische Kompromisse zwischen Bund, Ländern und den Sozialversicherungen, die mit der Realität nichts zu tun hatten“, sagt Mediziner Hawliczek. Er glaubt, dass die jetzt geplanten Maßnahmen in der Krebsbehandlung Vorbild für andere Gesundheitsbereiche haben könnten.

Im Gesundheitsministerium begrüßt man das Vorhaben. „Wichtig ist, dass es neben der quantitativen auch eine qualitative Bedarfserhebung gibt“, betont ein Sprecher. So soll auch erhoben werden, bei welchen Krebsarten der Einsatz der Strahlentherapie überhaupt sinnvoll sei. Dass für den wohl nötigen Ausbau das Geld fehlen könnte, glaubt man nicht: „Es werden sich Wege für die Finanzierung finden“, heißt es im Ministerium.

Bleibt die Frage, warum erst jetzt auf die Engpässe reagiert wird. Im Wiener Krankenanstaltenverbund weist man das zurück. Man habe die Vorgaben des Bundes erfüllt, betont Geschäftsbereichsleiterin Susanne Drapalik. Zudem habe man schon vor der aktuellen Debatte damit begonnen, die Behandlungskapazitäten auszubauen.