Weihnachten lieber im Häfen

Der zu drei Jahren Haft verurteilte ehemalige ÖVP-Innenminister Ernst Strasser könnte den Heiligen Abend und die nachfolgende Nacht beschaulich und bequem daheim bei seiner Lebensgefährtin verbringen. Versteht man unter "daheim" sein Haus in Bad Ischl, könnte der 58-Jährige wegen der längeren Fahrzeit sogar noch die Weihnachtsfeiertage in Freiheit genießen. In der Adventzeit 2013 wurde er zuletzt in der Kaiserstadt gesichtet, damals flanierte er zwischen den Standeln auf dem Wochenmarkt.