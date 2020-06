Stradivari-Experte in Handschellen

Zu den Veruntreuungen ist der 62-Jährige geständig. Unter anderem verbrachte er die in Kommission übernommenen Instrumente wie eine Geige von Camilli Mantua aus dem Jahr 1740 ins Ausland und verkaufte sie dort, um seine Schulden zu tilgen. Er sei nach "Verlegung meines Lebensmittelpunktes ins Kaiserreich der Musik" finanziell in eine "schauderhafte Situation" geraten: "In meiner Not habe ich auf diese Instrumente zurückgegriffen. Ich hatte sonst nichts mehr in der Hand."

Das ist freilich nur die halbe Wahrheit: Weil ihm seine um 27 Jahre jüngere Ex-Frau (vergeblich) beim Versuch geholfen haben soll, sein Schloss Eichbüchl (Wert: 480.000 Euro) in Katzelsdorf, NÖ, dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen, sitzt sie nun auch auf der Anklagebank. Gemeinsam mit ihrer Mutter, die Macholds Kamera- und Uhrensammlungen auf ihrem Dachboden versteckt haben soll.

Der Prozess wird fortgesetzt.