Strache kaufte Computerspiel Clash of Clans mit Parteikreditkarte

Der frühere Vizekanzler Heinz-Christian Strache rechtfertigt sich erstmals in einer zehnseitigen "Stellungnahme" an die Staatsanwaltschaft Wien. Darin verweist der Ex-Vizekanzler in Sachen Spesen auf seinen Steuerberater S. und seine Referentin S. Laut Strache gab es kein Spesenkonto, sondern nur eine Handkasse bei seiner Referentin S.

Sie soll monatlich "einen Betrag für die Verrechnung von Barauslagen" erhalten haben. Unter diese Barauslagen fielen insbesondere auch Rechnungen für Benzin, Übernachtungen, Essens- und Restaurantrechnungen, Getränkeeinladungen, Musikspenden und "Lokalrunden", Blumen und Mitbringsel für Gastgeber, Bewirtung bei Einladung in der Dienstwohnung etc.

"Bei Privateinkäufen war es aber meist so, dass HC Strache den Sicherheitsmitarbeitern oder aber auch Karin Schmutz das Geld direkt – entweder vorab oder im Nachhinein – ersetzte. Die Originalbelege hierfür ver-blieben im Regelfall bei Karin S. bzw. den Sicherheitsleuten, durften aber natürlich nicht „noch einmal“ mit der Handkassa verrechnet werden“, heißt es in der Stellungnahme. "Es kam vereinzelt auch vor, dass die Sicherheitsleute private Käufe des HC Strache mit Verrechnungsgeld aus der Handkassa beglichen und mit Karin Schmutz verrechneten. HC Strache erstattete diese Beträge in weiterer Folge an Karin S. oder an den Steuerberater Rudolf S."