Steuerzuckerl für Gratis-Öffi-Ticket

Während sich die SPÖ mit ihrer Forderung nach einer Höchstgrenze nicht durchsetzen konnte, war man beim Thema Ökologisierung erfolgreich: Künftig soll es für Firmen attraktiver werden, Arbeitnehmern ein Öffi-Ticket zu zahlen. „Wenn der Dienstgeber ein Ticket zur Verfügung stellt, ist das künftig von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeitrag befreit“, erklärt Staatssekretär Josef Ostermayer dem KURIER. Bisher unterlag die Jahreskarte als Gehaltsbestandteil der vollen Steuerlast.

„Indem man die Kriterien lockert, wird das Jobticket auch innerhalb Wiens möglich sein“, freut sich auch Wöginger. Es scheitere nicht mehr an einer 20-km-Grenze. Für die Firmen sei die Aktion zwar nicht verpflichtend, er rechne aber trotzdem mit einer großen Beteiligung.

Abhängig von dieser Beteiligung werden auch die Kosten dieses Wahlzuckerls variieren: Staatssekretär Schieder spricht von „150 bis 200 Millionen Euro“, die im Budget untergebracht werden müssen. Pikantes Detail am Rande: Aus einer gemeinsamen Präsentation der Reform kommenden Dienstag wurde nichts: Nachdem Kanzler Faymann am Freitag in der Krone plauderte, ging auch der ÖAAB an die Presse.