Steigende Zahlen: Slowenien verschärft Einreisebestimmungen

Für die beiden Formel 1-Rennen am 5. und 12. Juli sind etwa 80 Prozent der Hotel-Kapazitäten in der Region Spielberg gebucht - der Großteil vom Formel 1-Tross, sagte Manuela Machner, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Spielberg, zur APA. Doch rund 50.000 Camping-Nächtigungen fallen weg. Machner unterstrich, dass die Campingplätze direkt am Ring-Gelände bzw. nahe des Rings geschlossen bleiben, und das trotz der Nachfrage nicht weniger Fans, die gerne zumindest die Motorsport-Stimmung in Nachbarschaft zur Rennstrecke erlebt hätten. Alle Jahre zählen die privaten Partys an den diversen Campingplätzen zu den außersportlichen Highlights der Rennwochenenden.

Eine gewisse Unsicherheit herrsche wegen der Anhänger momentan noch in der Region, denn es haben natürlich Campingplätze in etwas entfernterer Nachbarschaft zum Ring ganz normal geöffnet. "Wie die Fans letzten Endes dann agieren, kann nicht gesagt werden", so die Geschäftsführerin, die nicht ausschließt, dass spontane private Public Viewings irgendwo stattfinden. Kommerziell geplante Public Viewings dürften wohl eher nicht stattfinden. Diese hätten eventuell mit begrenzter Gästezahl über die Bühne gehen können, doch die Vorlaufzeit dafür sei wohl zu gering gewesen. Ähnliches gelte für Side-Events oder der sonst am Rennwochenende üblichen Konzerte. Nichts davon stehe vorerst am Programm.

Für den Tourismusverband ergeben die knapp 50.000 wegfallenden Nächtigungen ein sattes Minus von rund 35.000 Euro - etwa 70 Cent pro Nächtigung. Noch schlimmer sei aber der Verlust für die Wertschöpfung in der Region. Diese gehe laut Machner in die Millionen Euro.