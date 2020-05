Zwischen Populismus und Wählerstimmen-Hascherei

" Ennstaler Zwergerlmesse, das wär’ was für Sie!", ätzt ÖVP-Vizelandeshauptmann Hermann Schützenhöfer und spricht Lambert Schönleitner von den Grünen an. Der wettert da gerade erneut über "den verantwortungslosen Umgang der Regierung mit Steuergeld" und meint die Ski-WM 2013 in Schladming, die vom Land mit 151 Millionen Euro gefördert wurde. "Erzählt’s uns nicht, ihr hättet gespart."

Die letzte Landtagssitzung zwölf Tage vor den Wahlen wird zur Wahlkampfbühne. Die SPÖ wirft der FPÖ "Wählerstimmen-Hascherei" vor, die ÖVP den Grünen " Populismus". Die FPÖ gibt SPÖ und ÖVP Schuld an der "Rekordarbeitslosigkeit". Ingrid Lechner-Sonnek, scheidende Mandatarin der Grünen, rechnet vor, dass die gesammelte Opposition 194.000 Wähler vertrete. "Aber unsere Anträge haben Sie zu 99 Prozent weggewischt."

Doch so wirklich reizen lassen sich die "Reformpartner" trotz dreier dringlicher Anfragen nicht, auch wenn Schönleitner Franz Voves’ kolportierten Sager über den Rechnungshofbericht zu Schladming mehrmals wiederholte: "Depperte" Kritik sei das gewesen, soll der SPÖ-Landeschef moniert haben. Immerhin, eine wichtige Entscheidung wird bei der Sitzung bestätigt: Der französische Stromkonzern EdF plant tatsächlich, ihren 25-Prozent-Anteil an der Energie Steiermark zu verkaufen.