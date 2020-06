Steiermark-Wahl: Die Parteien unter der Lupe

KPÖ

Es ist schon ein Anachronismus der Geschichte: Kommunisten sind im Grazer Stadtsenat vertreten, Kommunisten sitzen im steirischen Landtag.Ihren Höhenflug verdankte die, der die Dunkelroten in der bürgerlichen Stadtsalonfähig machte. Protestwähler, die weder mit Blau noch Grün etwas anfangen konnten, rannten scharenweise über. Mitan der Spitze schaffte die2005 nach 35 Jahren den (Wieder-)Einzug in den Landtag.

Als er sich aus der Politik zurückzog, trat Claudia Klimt-Weithaler das Erbe an. Bereits 2010 war sie Spitzenkandidatin, musste aber den Verlust von zwei der bisherigen vier Mandate hinnehmen. Heuer will es die 43-Jährige ein zweites Mal wissen und führt erneut die Liste an.

Marxismus sei auch im 21. Jahrhundert für sie noch „Kompass“, ließ sie in Interviews einst aufhorchen. Doch sie scheint sich mehr als Kämpferin für sozial Schwache denn als Ideologin zu sehen: Hartnäckig trommelte Klimt-Weithaler im Land gegen den Pflegeregress, sammelte 20.000 Unterschriften für dessen Abschaffung und fand sich da in einer Allianz mit Blau und Grün wieder. Sie fordert höhere Wohnbeihilfe und das Aus des kleinen Glücksspiels, zudem trat sie gegen die Gemeindezusammenlegungen auf. Wie alle KPÖ-Mandatare verzichtet Klimt-Weithaler auf mehr als die Hälfte ihrer Politikergage und zahlt sie in den parteieigenen Sozialfonds ein.

Mit der rot-schwarzen „Reformpartnerschaft“ kann die Obersteirerin wenig anfangen: „Hinter dem Wort Reformen steckt der geballteste und brutalste Angriff auf die steirische Bevölkerung, den es in der Zweiten Republik je gegeben hat“, ätzte sie nach ihrer Wiederwahl in den KPÖ-Vorstand vor einem Jahr.