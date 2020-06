Steiermark-Wahl: Das Vorspiel

Es ist ein beliebter Journalistensport, zu fragen, ob Gemeinderatswahlen Tests für Landtagswahlen sind", schmunzelt Politologe Peter Filzmaier. "Aber niemand wählt Partei X im Herbst, weil er sie vor sechs Monaten auch schon einmal gewählt hat."

Dennoch ist die Situation in der Steiermark diesmal anders als in Niederösterreich, Kärnten oder Vorarlberg. Nirgendwo sonst wurden Gemeinden in so großem Stil zusammengelegt, nirgendwo sonst regieren SPÖ und ÖVP in so offen zelebrierter Eintracht. Und so gesehen gäben auch die Gemeinderatswahlen am 22. März einen Indikator für die Landespolitik, räumt Filzmaier ein. Doch das sei in Bezug auf die Parteifunktionäre zu sehen. "Gehen die Gemeinderatswahlen positiv aus, dann ist das Motivation für den Herbst. Sind sie negativ, dann gibt es Selbstzweifel."

Außerdem gibt es rund 2400 Gemeinderäte weniger als zuletzt, die Mehrheit von ihnen wäre wohl wiedergewählt worden. "Da ist die Anzahl der Enttäuschten natürlich hoch. Damit schließt sich der Kreis", analysiert der Politikwissenschafter. Für die Wähler zählten mehr "lokalpolitische Motive" als Reformen der Landesparteien. "Kommunalwahlen sind im Grunde Personenwahlen, die auf die soziale Lage der Gemeinde abgestimmt sind. Sie sind eine Abstimmung über die Zufriedenheit mit dem Bürgermeister."