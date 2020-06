Banker-Mord:Taucher fanden Kübel mit Leichenteilen

Seit zwei Wochen wurde danach gesucht, gestern hatte die Polizei Erfolg: In Frohnleiten im Norden von Graz bargen Taucher der Cobra mehrere Kübel aus der Mur, in die Leichenteile einbetoniert wurden. Das Opfer soll bereits Mitte Februar getötet worden sein, doch der Fall flog erst Ende Mai nach einer Vermisstenanzeige auf.

Zwei Verdächtige sitzen seit 26. Mai in Graz in Untersuchungshaft. Die beiden Angestellten einer ausländischen Bank sollen den 54-jährigen Heinz E. in ihr Auto gelockt, erdrosselt und in einem gemieteten Container zersägt haben. Die Leichenteile sollen sie in bis zu 15 Kübel gepackt, mit Beton vollgefüllt und in der Mur versenkt haben.