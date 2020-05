Baby in Deutschland behandelt: Kasse zahlt nicht

Wir haben jetzt ein gesundes Kind, das ist das Wichtigste", sagt Richard M. Doch das war nicht absehbar: Seine jüngste Tochter Jordis kam am 17. Februar zur Welt und musste sofort an eine spezielle Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Sie wurde mit einer nicht richtig ausgebildeten Lunge geboren – Ärzte gaben ihr eine Überlebenschance von nur zehn bis fünfzehn Prozent.

In der 20. Schwangerschaftswoche bekamen Silvia und Richard M. die Diagnose: Das Ungeborene hat eine schwere Zwerchfellhernie. Durch diese Missbildung wird die Lunge eingeengt und kann sich nicht vollständig entwickeln. Neugeborene brauchen eine intensivmedizinische Versorgung, ECMO-Therapie genannt.

Die steirische Gebietskrankenkasse (GKK) verwies die Eltern an das AKH Wien. "Man hat uns aber gesagt, dort habe es in zehn Jahren nur dreizehn solcher Fälle gegeben, die eine ECMO-Therapie benötigten. Also haben wir selbst recherchiert, ob es irgendwo ein Spital gibt, das mehr solcher Fälle hat", erinnert sich Richard M., der im deutschen Mannheim fündig wurde. Laut seiner Anwältin Karin Prutsch gab es dort in zehn Jahren 50 ECMO-Therapien mit einer Überlebensrate von 75 Prozent.