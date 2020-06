Autohändler wurde gefesselt und ausgeraubt

Von den drei Räubern, die am Dienstag den Grazer Innenstadtjuwelier Schullin ausgeraubt haben, fehlt immer noch jede Spur. Wie berichtet, haben sich die Täter mit einem Trick Zutritt verschafft: Ein nicht maskierter Mann stand mit einem Blumenstrauß vor der versperrten Sicherheitstür, eine Angestellte machte auf. Gleich danach stürmten zwei Männer in das Geschäft, zertrümmerten die Vitrinen und rafften Schmuck und Rolex-Uhren an sich.

Die Polizei fahndet nach den Tätern, bittet aber auch um Hinweise auf eine Frau: Sie soll mit einem der Räuber den Blumenstrauß auf dem Bauernmarkt am Kaiser Josef Platz gekauft haben und möglicherweise Komplizin sein. Unklar bleibt, ob die Täter zur "Pink Panther"-Bande gehören: Es sei möglich, hieß es bei der Polizei.