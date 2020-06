Stau-Samstag bot Vorgeschmack auf kommende Reisetage

Staus gab es auch in Tirol auf der Fernpass-Strecke, speziell vor dem Grenztunnel bei Füssen, sowie auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Mautstelle bei Schönberg, auf der Südtiroler Seite vor Sterzing. In Salzburg war die Tauern-Autobahn (A10) laut ÖAMTC stark belastet. Verzögerungen gab es hier immer wieder im Bereich Pass Lueg. Vor dem Tauerntunnel wurde die Blockabfertigung aktiviert.

Am schlimmsten spielte es sich in Kärnten ab: Auf der A11 vor dem Karawanken-Tunnel Richtung Slowenien gab es einen fast zehn Kilometer langen Rückstau, für die Anfahrtszeit mussten sich die Reisenden bis zu zwei Stunden Zeit nehmen. In Oberösterreich mussten Autofahrer Richtung Süden auf der Pyhrn-Autobahn (A9) zwischen Inzersdorf und Klaus längere Verzögerungen in Kauf nehmen. Erst am Nachmittag entspannte sich die Situation langsam.