Start der Sommerferien: Online-Probleme bei ÖBB

Das war aber nur der Beginn einer ganzen Reihe von Problemen am ersten Montag des Monats. Zu den zahlreichen Zuggästen, die ihre Einzelfahrkarten kaufen wollten, kamen einige Pendler hinzu, die ihre Monatskarte für den Juli lösen wollten. "Ja, dann haben´s halt Pech ghabt", sagte ein verärgerter Pendler an "seinem" Bahnhof in Niederösterreich, nachdem er seine Bankomatkarte aus dem Terminal zog.

Monitorprobleme

Damit noch nicht genug, gab es am Montagmorgen aber auch Probleme mit den Anzeigetafeln auf den Bahnhöfen. Die Verspätungsanzeigen wurden nicht korrekt dargestellt. "Wir hatten einige Probleme mit den Monitoren und auch mit der Bankomatkarten-Zahlung an den Ticketterminals. Dieses Problem wurde aber im Lauf des Morgens wieder behoben", erklärte die ÖBB-Pressestelle.

Website nicht aufrufbar

Einige Stunden später funktionieren zwar die Monitoranzeigen in den Bahnhöfen, doch das Websystem liegt neuerlich lahm. Die Website der ÖBB konnte bis 16.30 nicht aufgerufen werden, auch die ÖBB Scotty- sowie die Ticketing-App funktionierten nicht. "Wir arbeiten am Problem", heißt es erneut von einem Sprecher der ÖBB zum problembehafteten Start in die Sommerferien. Nach dem Grund für die zahlreichen digitalen Ausfälle wird aber noch gesucht, so ein Konzernsprecher.