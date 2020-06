Starke Regenfälle suchten südliches Österreich heim

Im Südburgenland hat der Starkregen am Sonntag für überflutete Keller und Straßen gesorgt. Von 15 bis 19.30 Uhr wurden laut Landessicherheitszentrale Burgenland mehr als 30 Einsätze gezählt, „wobei wir Folgeeinsätze nicht gesondert rechnen“, erklärte ein Sprecher. Der Bezirk Oberwart war am stärksten betroffen. Zu Spitzenzeiten waren zwölf Feuerwehren zeitgleich im Einsatz.

Auch im Norden des Landes in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) und in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) sowie in Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) mussten die Feuerwehren zu Pumparbeiten ausrücken.

Die kommende Woche bleibt wechselhaft. Auf intensiven Regen muss man sich am Donnerstag entlang der Alpennordseite und im Osten Österreichs einstellen.