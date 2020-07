St. Wolfgang: 62 Fälle, 18 Betriebe betroffen; US-Impfstoff an 30.000 Menschen getestet

Die türkis-grüne Regierung will am Mittwoch beim Ministerrat das neue Corona-Kurzarbeitsmodell präsentieren, das ab September gelten soll. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wollte am Montag am Rande eine Pressekonferenz in Wien keine Details verraten, sie bestätigte aber eine Präsentation des neuen Kurzarbeitsmodells am Mittwoch.

Als "sehr guten Ansatz" bezeichnete Schramböck den Vorschlag, bei der Kurzarbeit auch Weiterbildungsmaßnahmen einzuführen. Insgesamt sei sie dafür, dass "eine entsprechende Form der Kurzarbeit fortgesetzt" werde.