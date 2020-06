St. Pölten: Leiser Abgang eines echten Sirs

Willi Gruber war St. Pölten und St. Pölten war Willi Gruber. Die Daten seines politischen Lebens machen ihn zum vielfachen Rekordhalter. Der SPÖ-Politiker war 19 Jahre lang Bürgermeister, trat erst knapp vor seinem 74. Geburtstag im Juni 2004 ab. Ganze 46 Jahre war das Stadtchef-Original im St. Pöltener Gemeinderat aktiv.

Doch es waren weniger die beeindruckenden Fakten, die ihn in seiner Stadt so beliebt machten. Gruber war der Inbegriff eines "Volksbürgermeisters". Bürgernähe war bei ihm Lebensmaxime. Eine Einstellung, die ihm seine St. Pöltener mit großen Wahl-Mehrheiten dankten.

Ein Markstein in Willi Grubers Karriere war die Hauptstadternennung St. Pöltens im Jahr 1986. Gemeinsam mit Siegfried Ludwig und Ernst Höger gilt er noch heute als ein Mastermind hinter der Hauptstadtentscheidung. Sein Amt als Bürgermeister legte Willi Gruber mit einem Paukenschlag nieder. Nach Jahren der Ablehnung übergab er 2004 das Hauptstadtspital ans Land und das Stadttheater obendrauf. Und legte damit den Grundstein zur heute gut funktionierenden Achse zwischen Land- und Rathaus.

Das Bedauern über seinen Rücktritt war 2004 groß . Der Chauffeur des Bürgermeisters sagte damals: "Mit Gruber geht der letzte Sir."

Willi Gruber starb am Freitag, einen Tag nach seinem 82. Geburtstag. Am 14. September wird er in einem Ehrengrab der Landeshauptstadt beigesetzt.